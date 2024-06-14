Названы полезные свойства деликатеса, который становится популярным у россиян

Деликатесный трубач, который становится всё популярнее среди россиян, по полезным свойствам ничуть не уступает другим морепродуктам. Как рассказала диетолог Наталья Лазуренко, в нём содержится много белка и омега-3 жирных кислот, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Этот моллюск содержит незаменимые аминокислоты в составе своего легкоусвояемого белка, содержит много омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, благодаря которым снижаются риски развития инсульта, инфаркта, гипертонической болезни", — отметила специалист в беседе с News.ru.

Как напомнила медик, в рационе среднестатистического человека в основном преобладают омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Они и провоцируют неинфекционное воспаление. Омега-3 же, по словам Лазуренко, борется с этим воспалением и выступает как антиоксидант.