Названо 5 мифов о тунце, в которые пора перестать верить Технолог Румянцева: Молодые особи тунца содержат меньше ртути 23 апреля, 12:11 Молодые особи тунца содержат меньше ртути. Обложка © Freepik.com

Тунец пользуется популярностью среди любителей морепродуктов благодаря своему нежному вкусу и полезным свойствам. К сожалению, об этом виде рыбы ходит много ложной информации: от опасений по поводу питательности и экологичности до беспокойства по поводу качества и безопасности. Технолог Людмила Румянцева перечислила Life.ru мифы о тунце, в которые пора прекращать верить.

Миф № 1: Тунец содержит много жира и калорий

Миф о том, что тунец содержит много жира и калорий и поэтому не подходит для диеты, является распространённым заблуждением. Да, этот продукт действительно имеет в своём составе значительное количество ненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3 и омега-6, но они необходимы для здоровья человека. Эти жирные кислоты помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и снизить риск развития заболеваний.

Кроме того, тунец является отличным источником высококачественного белка, который не только способствует насыщению организма, но и помогает восстановить и укрепить мышцы. Белок является важным элементом здорового питания, особенно при похудении.

Миф № 2: Тунец содержит много ртути

Хотя некоторые виды тунца могут содержать некоторое количество ртути, употребление этой рыбы в разумных количествах не представляет серьёзной угрозы для здоровья, говорит Румянцева. На самом деле ртути можно избежать или снизить до минимума, выбирая качественные и свежие продукты, а также следуя рекомендациям по употреблению рыбы. Кроме того, предпочтительно выбирать молодых особей тунца, так как они обычно содержат меньше ртути по сравнению с более старыми особями. Важно следить за качеством продукта и приобретать его у надёжных поставщиков.

Миф № 3: Тунец слишком дорогая рыба, доступная только в ресторанах

Эта рыба действительно является не самым дешёвым продуктом, при этом есть множество вариантов, где найти более доступные опции. Тунец представлен на рынках и в супермаркетах в различных формах: консервы, замороженный или свежий. Цена может варьироваться в зависимости от вида, способа приготовления и места покупки. Например, консервированный тунец — наиболее доступный вариант, подходящий в качестве ингредиента для многих полезных блюд, отмечает главный технолог сервиса доставки "Много лосося".

Миф № 4: Употребление сырого тунца вредно для здоровья

Этот миф возник из-за опасений относительно возможного заражения паразитами, такими как анизакиды, которые могут присутствовать в сырой рыбе. Однако важно отметить, что правильно приготовленный и обработанный тунец для суши или сашими несёт минимальный риск. Существует несколько методов обработки сырой рыбы, которые уменьшают риск заражения:

Замораживание при низких температурах на определённое время.

Правильная обработка: профессиональные повара и суши-мастера следят за качеством и безопасностью продуктов, правильно обрабатывая тунец перед подачей на стол.

Контроль качества: приобретение продукта у надёжных поставщиков и следование стандартам безопасности питания помогает уменьшить риск заражения.

Миф № 5: В консервированном тунце всегда есть консерванты и химикаты

Этот миф может быть вызван общим представлением о консервированных продуктах, якобы содержащих добавки и консерванты для увеличения срока годности. Однако в случае тунца такое происходит не всегда.

На самом деле многие производители консервированного тунца используют натуральные методы консервации, такие как тепловая обработка, масло или соль. Эти методы помогают сохранить свежесть продукта без необходимости добавления химических консервантов. При выборе консервированного тунца стоит обратить внимание на этикетку продукта и состав. Если в составе указаны только тунец, вода и соль, то продукт не содержит искусственных добавок или консервантов. Людмила Румянцева Главный технолог сервиса доставки "Много лосося"

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Авторы Андрей Горяничев