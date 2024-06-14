Учёные зафиксировали резкое замедление земного ядра

Учёные из Университета Южной Калифорнии (США) опубликовали результаты нового исследования, которое свидетельствует, что вращение внутреннего ядра Земли ​​резко замедлилось около 14 лет назад, что произошло впервые за несколько десятилетий. Об этом сообщает научный журнал Nature.

"Движение внутреннего ядра Земли обсуждается научным сообществом уже два десятилетия, причём некоторые исследования даже показывают, что внутреннее ядро вращается быстрее земной поверхности. Однако новые данные неопровержимо свидетельствуют, что примерно в 2010 году скорость вращения внутреннего ядра замедлилась и начала отставать от скорости земной поверхности", — говорится в публикации.

В ходе исследования были изучены сейсмоданные с 1991 по 2023 год, а также результаты советских, французских и американских ядерных испытаний, которые проходили в 1970-х. Причиной замедления скорости ядра Земли, по мнению учёных, стало взбалтывание окружающей его жидкой оболочки, а также гравитационные силы из плотных областей вышележащей каменистой мантии. В связи с этим может измениться продолжительность дня, но незначительно — разница составит не более тысячной доли секунды, отмечают исследователи.