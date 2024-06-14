Бывший капитан ХК "Сибирь" Иван Тютиков скончался на 59-м году жизни

Бывший капитан хоккейного клуба "Сибирь" Евгений Тютиков умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

Спортсмен дебютировал в матчах команд мастеров в 1983 году. Кроме "Сибири", Тютиков выступал за новосибирский СКА, "Автомобилист" из Караганды, московский "Спартак" и магнитогорский "Металлург". Завершил карьеру в 2001 году. На уровне сборных Тютиков становился серебряным призёром хоккейного турнира зимней Универсиады в 1991 году.