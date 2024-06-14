Утверждена Концепция государственной языковой политики РФ

"Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. А их насчитывается более 155", — сказал он журналистам.

Пушкинский день, или День русского языка: Что за праздник 6 июня и какие у него традиции

Пушкинский день, или День русского языка: Что за праздник 6 июня и какие у него традиции

Ранее филолог рассказала, что в Белоруссии и Южной Осетии русский имеет статус государственного. А в ряде стран русский не имеет статус государственного, однако признан официальным. То есть его используют во всех областях, в том числе в государственном делопроизводстве и в официальной переписке. Так, например, в школах Таджикистана русский язык обязателен к изучению, хоть он и не имеет статуса государственного.