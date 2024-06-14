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14 июня, 16:50

Утверждена Концепция государственной языковой политики РФ

Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина утвердило Концепцию государственной языковой политики России. Она призвана подчеркнуть особый статус русского языка как государственного, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию языков народов РФ.

Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Концепция предусматривает поддержку более 155 национальных языков страны.

"Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. А их насчитывается более 155",  сказал он журналистам.

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Ранее филолог рассказала, что в Белоруссии и Южной Осетии русский имеет статус государственного. А в ряде стран русский не имеет статус государственного, однако признан официальным. То есть его используют во всех областях, в том числе в государственном делопроизводстве и в официальной переписке. Так, например, в школах Таджикистана русский язык обязателен к изучению, хоть он и не имеет статуса государственного.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Vasilev

Александра Вишнякова
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