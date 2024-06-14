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14 июня, 18:51

Россиянам рассказали, как изменилась стоимость отдыха на популярных курортах этим летом

Росстат: Отдых в Турции в мае подорожал на 12,6%, в ОАЭ — подешевел на 12,7%

Отдых в Турции в мае подорожал на 12,6% по сравнению с апрелем, а турпоездки в Объединённые Арабские Эмираты, наоборот, подешевели на 12,7%. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила пресс-служба Росстата.

По данным ведомства, также выросла стоимость поездок в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию — на 8,7%, а в Белоруссию — на 4%. При этом снизились цены на путешествия во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд — на 7,7%. Путешествия в Египет подешевели на 4,6%, а в Казахстан и Узбекистан — на 1,7%.

Что касается России, то отпуск на Черноморском побережье подорожал на 23,7%. Выросла на 6,4% стоимость и речных круизов, на 5,3% поднялись цены за проживание в гостиницах. Путёвки в санатории подорожали на 1,8%, а экскурсии по стране — на 3%.

Ещё один отель в Турции заселил российских туристов на стройку
Ещё один отель в Турции заселил российских туристов на стройку

Ранее россияне в ходе опроса поделились планами на долгожданный отпуск летом. Так, более половины (53%) планируют провести его дома, а 28% — на даче.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Proslgn

Никита Осипов
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