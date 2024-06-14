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14 июня, 19:26

В России начнут бороться с чрезмерным использованием иностранной лексики

Англицизмы на вывесках в Москве. Обложка © TACC / Александр Щербак

Англицизмы на вывесках в Москве. Обложка © TACC / Александр Щербак

В России начнут бороться с чрезмерным использованием иностранной лексики. Об этом говорится в Концепции государственной языковой политики, которая была разработана Министерством просвещения по поручению президента Владимира Путина и утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе, текст которого опубликован на портале правовой информации, уточняется, что основным направлением в сфере сохранения и развития русского языка является противодействие излишнему использованию иностранной лексики. Также там указывается на особый статус русского как государственного языка и отмечается важность сохранения языкового многообразия.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, русский язык выступает в роли связующего элемента при сохранении культурного многообразия нашей страны. Он отметил, что в концепции прописаны меры по защите всех национальных языков, на которых сегодня говорят в РФ: их насчитывается свыше 155.

"Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей", — добавил Кравцов.

Напомним, ещё в прошлом году Путин включил в задачи государственной культурной политики борьбу с чрезмерным использованием иностранной лексики. Тогда же президент подписал указ о защите "института брака как союза мужчины и женщины". Согласно подписанному документу, в России должны быть созданы условия для воспитания детей на основе традиционных ценностей.

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Наталья Исакова
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