В России начнут бороться с чрезмерным использованием иностранной лексики. Об этом говорится в Концепции государственной языковой политики, которая была разработана Министерством просвещения по поручению президента Владимира Путина и утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе, текст которого опубликован на портале правовой информации, уточняется, что основным направлением в сфере сохранения и развития русского языка является противодействие излишнему использованию иностранной лексики. Также там указывается на особый статус русского как государственного языка и отмечается важность сохранения языкового многообразия.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, русский язык выступает в роли связующего элемента при сохранении культурного многообразия нашей страны. Он отметил, что в концепции прописаны меры по защите всех национальных языков, на которых сегодня говорят в РФ: их насчитывается свыше 155.

"Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей", — добавил Кравцов.