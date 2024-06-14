На аэродроме в Казани состоялся первый полёт импортозамещённого Ту-214
В Казани начались тестовые полёты импортозамещённого самолёта Ту-214
Самолёт Ту-214. Обложка © Telegram / ПАО "ОАК"
Самолёт Ту-214 совершил первый полёт после восстановления лётной годности. Как рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), воздушное судно предназначено для использования в качестве "летающей лаборатории".
"Летающая лаборатория" будет использоваться для испытаний ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214", — сообщили в ОАК.
Судно было произведено на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиал АО "Туполев"), где и состоялся первый его полёт. Он длился полтора часа и прошёл в штатном режиме. По словам первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК", управляющего директора АО "Туполев" Константина Тимофеева, Ту-214 станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолётом.
Также ранее начались контрольные испытания образца импортозамещённого ближнемагистрального самолёта SJ-100. Первый полёт прошёл на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. Тестировалась топливная система воздушного судна, которую полностью изготовили в России.