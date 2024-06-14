В Москве пройдёт фестиваль WOOF, на котором можно приютить питомца

В Москве 15 и 16 июня пройдёт ежегодный благотворительный фестиваль WOOF, рассказали Life.ru в благотворительном фонде помощи бездомным животным "Ника". Мероприятие состоится с 11:00 до 19:00 в общественном пространстве "Хлебозавод № 9". Вход свободный.





В поисках новых семей на фестивале окажется свыше 90 собак и 190 кошек из московских и областных приютов. Все они здоровы, им сделали прививки, завели паспорта и стерилизовали. Найти им новый дом — вполне реальная задача, ведь за предыдущие годы проведения фестиваля, то есть с 2016-го, семьи удалось найти 1300 питомцам. Главное — иметь с собой паспорт.

Для посетителей фестиваля подготовили розыгрыши от партнёров, фотозону, а также консультации специалистов. Для животных можно также принести подарки. Для этого будет отведён специальный уголок. Больше всего они нуждаются в сухом корме, консервах, пелёнках, мисках, лотках, наполнителях, лекарствах, игрушках, амуниции.

"Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль и продолжаем радоваться результатам: за девять лет более 1300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев! Помимо пристройства собак и кошек и популяризации этого движения мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице и как человек влияет на это. Все активности фестиваля проходят в тёплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому, даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы всё равно ждём вас на фестивале с друзьями и близкими — хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!" — рассказала глава фонда "Ника" и организатор фестиваля Вера Митина.