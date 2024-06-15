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15 июня, 02:30

В Госдуме назвали сроки освобождения Кременского района от ВСУ

Депутат ГД Водолацкий: Кременской район ЛНР вскоре будет освобождён от ВСУ

Российские военные продолжают успешное выполнение задач в зоне спецоперации и активно продвигаются в ЛНР. Как заявил ТАСС первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в скором времени ВС РФ освободят от ВСУ Кременской район.

"У нас осталось несколько населённых пунктов Кременского района, которые находятся в так называемой серой зоне, где мы сегодня ведём очищение данной территории от укрофашистов. Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобождён и начнётся восстанавливаться там мирная жизнь", — подчеркнул народный избранник.

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Недавно Вооружённые силы Украины признали потерю части территорий в Часовом Яре ДНР. Положение противника на фронте оставляет желать лучшего, поэтому военные отступают всё дальше к западным рубежам.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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