В Госдуме назвали сроки освобождения Кременского района от ВСУ

Российские военные продолжают успешное выполнение задач в зоне спецоперации и активно продвигаются в ЛНР. Как заявил ТАСС первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в скором времени ВС РФ освободят от ВСУ Кременской район.

"У нас осталось несколько населённых пунктов Кременского района, которые находятся в так называемой серой зоне, где мы сегодня ведём очищение данной территории от укрофашистов. Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобождён и начнётся восстанавливаться там мирная жизнь", — подчеркнул народный избранник.