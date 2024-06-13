Генштаб ВСУ признал напряжённую обстановку на одном из направлений в зоне СВО

Ситуация на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР) является напряжённой. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в четверг, 13 июня.

"На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений", — указал Генштаб в телеграм-канале.

Уточняется, что два боевых столкновения продолжаются около села Ивановское в Донецкой Народной Республике (ДНР).