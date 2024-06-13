Генштаб ВСУ признал напряжённую обстановку на одном из направлений в зоне СВО
Генштаб ВСУ: Пять боестолкновений произошло за ночь на Краматорском направлении
Ситуация на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР) является напряжённой. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в четверг, 13 июня.
"На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений", — указал Генштаб в телеграм-канале.
Уточняется, что два боевых столкновения продолжаются около села Ивановское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На Краматорском направлении находится город Часов Яр. В настоящее время за него активно развиваются бои. Life.ru ранее писал, что ВСУ признали потерю части микрорайона Канал в Часовом Яре. По сведениям военных корреспондентов, украинские бойцы отступают всё дальше к западным рубежам. Тем временем в Госдуме РФ отметили, что территорию указанного города освободили уже примерно на 70%.
Telegram / Минобороны России