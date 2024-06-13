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13 июня, 11:56

Генштаб ВСУ признал напряжённую обстановку на одном из направлений в зоне СВО

Генштаб ВСУ: Пять боестолкновений произошло за ночь на Краматорском направлении

Ситуация на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР) является напряжённой. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в четверг, 13 июня.

"На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений", — указал Генштаб в телеграм-канале.

Уточняется, что два боевых столкновения продолжаются около села Ивановское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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На Краматорском направлении находится город Часов Яр. В настоящее время за него активно развиваются бои. Life.ru ранее писал, что ВСУ признали потерю части микрорайона Канал в Часовом Яре. По сведениям военных корреспондентов, украинские бойцы отступают всё дальше к западным рубежам. Тем временем в Госдуме РФ отметили, что территорию указанного города освободили уже примерно на 70%.

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Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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