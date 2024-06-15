Проект "Вечерней Москвы" завоевал всероссийскую награду

В Подмосковье 13 июня провели церемонию награждения победителей XII программы "Лучшие социальные проекты России". Проект газеты "Вечерняя Москва" — патриотический клуб "Живая история" — оказался в числе лучших.

Награждение прошло во время XII ежегодного форума "Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие". Своими успехами могли поделиться десятки экспертов в области социальных инициатив и представителей бизнеса, которые реализуют масштабные проекты. Создателям лучших социальных проектов вручили дипломы.

Редакцию газеты "Вечерняя Москва" наградили в категории "Социально ответственные СМИ". Проект патриотического клуба "Живая история" создали для того, чтобы старшеклассники могли ознакомиться с историей России и Москвы.

"Проект "Живая история" направлен на повышение интереса к школьным патриотическим музеям и развитие у школьников навыка получения достоверной, проверенной информации об исторических событиях страны, чтобы противостоять фальсификации, искажению фактов", — рассказала основатель московского отделения движения "Матери России", глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова.

В проекте участвовало также свыше 200 учеников московских школ. Они узнавали больше об истории страны и столицы благодаря дискуссионным клубам, круглым столам и мастер-классам.