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15 июня, 02:47

Негосударственные пенсионные фонды будут выявлять конфликты интересов

ЦБ РФ: Негосударственные пенсионные фонды обяжут выявлять конфликты интересов

Негосударственные пенсионные фонды (НФП) с 2025 года обяжут выявлять конфликты интересов, а также управлять ими. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

"Документ определяет правила выявления конфликтов интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, — например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом", — указал регулятор.

Сообщается, что НПФ должны вести обязательный учёт информации о конфликтах интересов. Предлагаемые требования направлены на усиление защиты прав и законных интересов клиентов.

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Ранее Совет директоров Банка России снова — уже в четвёртый раз подряд — сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение регулятор принял из-за того, что темпы роста цен перестали снижаться, но рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Оксана Попова
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