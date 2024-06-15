Негосударственные пенсионные фонды будут выявлять конфликты интересов

Негосударственные пенсионные фонды (НФП) с 2025 года обяжут выявлять конфликты интересов, а также управлять ими. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

"Документ определяет правила выявления конфликтов интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, — например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом", — указал регулятор.

Сообщается, что НПФ должны вести обязательный учёт информации о конфликтах интересов. Предлагаемые требования направлены на усиление защиты прав и законных интересов клиентов.