Россиянам назвали опасное для жизни количество бананов в день

Бананы — отличная замена сладкого для любителей правильного питания, однако и с ними можно переборщить. Об этом в разговоре с интернет-изданием Regions.ru предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

По её словам, в этих плодах много углеводов, крахмала, а содержание сахара варьируется на фоне их зрелости. У незрелого гликемический индекс выше. Это повышает скорость всасывания сахара в кровь. К слову, бананы можно есть даже диабетикам вне зависимости от того, какого типа диагностировано заболевание. Зараз лучше съедать один средний фрукт или половину большого. Бананы позволяют купировать лёгкую гликемию.

В день можно съедать до пяти бананов, если человек здоров. Лучше делать это в первой половине дня. Детям до года нужно давать четвертинку – максимум половину банана, и то два-три раза в неделю. С полутора лет — до 150 граммов (четыре-пять раз в неделю), а с трёх — по одному каждый день. Если же переесть бананов, то может стошнить, начаться диарея, запоры, вздутие живота и метеоризм.

"Стоит воздержаться от бананов при расстройствах кишечника или заболеваниях ЖКТ в острой стадии. Также важно помнить, что этот продукт — потенциальный аллерген", — пояснила Сухорукова.