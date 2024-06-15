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15 июня, 03:52

Три украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Губернатор Голубев: Три украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа на территории Ростовской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Об уничтожении беспилотников в Ростовской области ранее сообщал губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что объекты были ликвидированы у Каменска-Шахтинского. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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