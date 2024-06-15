Три украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью
Губернатор Голубев: Три украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа на территории Ростовской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников в Ростовской области ранее сообщал губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что объекты были ликвидированы у Каменска-Шахтинского. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, никто не пострадал.
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