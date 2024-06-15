Три украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа на территории Ростовской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", — сообщили в оборонном ведомстве.