ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 04:13

Посол Антонов сообщил об агрессии спецслужб США в отношении россиян

Антонов: Американские спецслужбы много раз бесцеремонно обыскивали россиян

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Американские спецслужбы множество раз бесцеремонно обыскивали российских граждан, унижая их. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал ситуацию с президентом общества "Русская молодёжь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за давления спецслужб. По словам Антонова, к сожалению, данная ситуация не единична.

"Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить. А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла", — сообщил Антонов.

Американским спецслужбам никогда не нравилась активность Посольства РФ, которое поддерживает связи с соотечественниками и помогает им. И в последние два года власти США пытаются особо провокационно и агрессивно мешать движению россиян, резюмировал дипломат.

Финляндия хочет конфисковать "потенциально опасную" недвижимость россиян
Финляндия хочет конфисковать "потенциально опасную" недвижимость россиян

Напомним, что глава общества "Русская молодёжь Америки" Игорь Кочан экстренно улетел из США в связи с действиями сотрудников Федерального бюро расследования (ФБР).

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров