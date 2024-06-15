Посол Антонов сообщил об агрессии спецслужб США в отношении россиян
Антонов: Американские спецслужбы много раз бесцеремонно обыскивали россиян
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
Американские спецслужбы множество раз бесцеремонно обыскивали российских граждан, унижая их. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат прокомментировал ситуацию с президентом общества "Русская молодёжь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за давления спецслужб. По словам Антонова, к сожалению, данная ситуация не единична.
"Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить. А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла", — сообщил Антонов.
Американским спецслужбам никогда не нравилась активность Посольства РФ, которое поддерживает связи с соотечественниками и помогает им. И в последние два года власти США пытаются особо провокационно и агрессивно мешать движению россиян, резюмировал дипломат.
Напомним, что глава общества "Русская молодёжь Америки" Игорь Кочан экстренно улетел из США в связи с действиями сотрудников Федерального бюро расследования (ФБР).