Посол Антонов сообщил об агрессии спецслужб США в отношении россиян

Американские спецслужбы множество раз бесцеремонно обыскивали российских граждан, унижая их. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал ситуацию с президентом общества "Русская молодёжь Америки" Игорем Кочаном, который был вынужден покинуть США из-за давления спецслужб. По словам Антонова, к сожалению, данная ситуация не единична.

"Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить. А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла", — сообщил Антонов.

Американским спецслужбам никогда не нравилась активность Посольства РФ, которое поддерживает связи с соотечественниками и помогает им. И в последние два года власти США пытаются особо провокационно и агрессивно мешать движению россиян, резюмировал дипломат.