Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара

Украинские спасатели спустя четыре дня потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который подвергся обстрелу 12 июня.

"15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на предприятии, возникший 12 июня", — говорится в телеграм-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним, пожар на промышленном объекте в Киевской области начался 12 июня после ночных взрывов. К тушению было привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. Власти региона сообщили также о повреждении ещё одного объекта.