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15 июня, 07:02

Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара

Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Украинские спасатели спустя четыре дня потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который подвергся обстрелу 12 июня.

"15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на предприятии, возникший 12 июня", — говорится в телеграм-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Напомним, пожар на промышленном объекте в Киевской области начался 12 июня после ночных взрывов. К тушению было привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. Власти региона сообщили также о повреждении ещё одного объекта.

Александра Вишнякова
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