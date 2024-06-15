Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара
Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские спасатели спустя четыре дня потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который подвергся обстрелу 12 июня.
"15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на предприятии, возникший 12 июня", — говорится в телеграм-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Напомним, пожар на промышленном объекте в Киевской области начался 12 июня после ночных взрывов. К тушению было привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. Власти региона сообщили также о повреждении ещё одного объекта.