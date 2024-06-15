Украина до сих пор не убрала самолёты с уязвимого аэродрома Долгинцево
Forbes: ВСУ продолжают размещать самолёты на уязвимом аэродроме Долгинцево
Командование ВСУ до сих пор не отдало приказ убрать дефицитные истребители с аэродрома Долгинцево, который без труда простреливают ВС РФ. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
"Но какое у украинских воздушных сил оправдание тому, что во вторник или незадолго до этого "Ланцет" ударил по явно пригодному для полётов Су-25? На видео, снятом высоколетящим российским разведывательным беспилотником, видно, как один из "Ланцетов" устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски. Нет никаких признаков того, что этот "Сухой" был приманкой", — написал журналист.
По мнению Экса, Российская армия уже неоднократно обстреливала украинские самолёты на этом аэродроме, но ВСУ упрямо продолжают ставить там важные для них единицы воздушной техники.
На днях Минобороны России опубликовало видео удара по тому самому украинскому Су-25 "Ланцетом". В результате прямого попадания истребитель, находящийся на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, был уничтожен.
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