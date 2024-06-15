Командование ВСУ до сих пор не отдало приказ убрать дефицитные истребители с аэродрома Долгинцево, который без труда простреливают ВС РФ. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

"Но какое у украинских воздушных сил оправдание тому, что во вторник или незадолго до этого "Ланцет" ударил по явно пригодному для полётов Су-25? На видео, снятом высоколетящим российским разведывательным беспилотником, видно, как один из "Ланцетов" устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски. Нет никаких признаков того, что этот "Сухой" был приманкой", — написал журналист.

По мнению Экса, Российская армия уже неоднократно обстреливала украинские самолёты на этом аэродроме, но ВСУ упрямо продолжают ставить там важные для них единицы воздушной техники.