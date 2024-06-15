Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировках флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о том, что скоро в регионе начнутся тренировки флота. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

"Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе всё спокойно", — говорится в его публикации.