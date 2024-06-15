Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировках флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о том, что скоро в регионе начнутся тренировки флота. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.
"Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе всё спокойно", — говорится в его публикации.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в ночь на 12 июня Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Все цели удалось поразить в небе на большой высоте, причём большую часть — над черноморской акваторией. По завершении работы ПВО не было найдено несдетонировавших боеприпасов, фрагменты использовавшихся для атаки ракет передали экспертам для идентификации.
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