В дальнобойных атаках Киева углядели попытку отчитаться перед хозяевами
Губернатор Севастополя Развожаев: Дальнобойные атаки ВСУ не повлияют на ход СВО
Попытки атаковать Россию дальнобойным оружием Запада не помогут Украине обернуть ход конфликта в свою пользу. Такими соображениями с РИА "Новости" поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Собеседник агентства напомнил, что политическая верхушка киевского режима нуждается в каком-то шуме для отчёта перед спонсорами. Эта проблема стала для Незалежной особенно острой после провала распиаренного контрнаступа, который завершился для ВСУ лишь гигантскими потерями.
"Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее, приближены к террористическим актам, и уверен: то, что ничего не получается на фронте, приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия, ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование", — добавил Развожаев, предположив, что в ответ Россия лишь нарастит группировку сил ПВО.
Легализацией ударов по российской территории зарубежным оружием Запад де-факто пересёк красную линию, считает МО Австрии. А в США опасаются, что это решение чревато ядерной эскалацией, ответственность за которую будет лежать на Джо Байдене.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine