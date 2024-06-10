В дальнобойных атаках Киева углядели попытку отчитаться перед хозяевами

Собеседник агентства напомнил, что политическая верхушка киевского режима нуждается в каком-то шуме для отчёта перед спонсорами. Эта проблема стала для Незалежной особенно острой после провала распиаренного контрнаступа, который завершился для ВСУ лишь гигантскими потерями.

"Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее, приближены к террористическим актам, и уверен: то, что ничего не получается на фронте, приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия, ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование", — добавил Развожаев, предположив, что в ответ Россия лишь нарастит группировку сил ПВО.