В Британии сообщили о первом ударе самолёта ВСУ по России
Sky News: Украинский самолёт впервые нанёс удар по цели в глубине России
Самолёт украинских ВВС впервые нанёс удар по цели на территории России вне новых регионов. Такими данными со ссылкой на источники в ВСУ поделился британский телеканал Sky News.
По словам инсайдера, 9 июня бомбардировщик якобы поразил "командный пункт" в районе Белгорода. При этом информатор не уточнил, был ли использованный боеприпас западной разработкой.
"Это первый боеприпас ВВС Украины, доставленный по воздуху против цели внутри России", — акцентировал внимание источник.
Ранее союзники Украины в лице Соединённых Штатов, Франции, Германии и ещё некоторых европейских держав разрешили Киеву атаковать цели на территории России, используя зарубежное оружие. Происходящее свидетельствует о безысходности агонизирующего Запада, считают в МИД РФ.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine