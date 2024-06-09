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9 июня, 20:32

В Британии сообщили о первом ударе самолёта ВСУ по России

Sky News: Украинский самолёт впервые нанёс удар по цели в глубине России

Самолёт украинских ВВС впервые нанёс удар по цели на территории России вне новых регионов. Такими данными со ссылкой на источники в ВСУ поделился британский телеканал Sky News.

По словам инсайдера, 9 июня бомбардировщик якобы поразил "командный пункт" в районе Белгорода. При этом информатор не уточнил, был ли использованный боеприпас западной разработкой.

"Это первый боеприпас ВВС Украины, доставленный по воздуху против цели внутри России", — акцентировал внимание источник.

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Ранее союзники Украины в лице Соединённых Штатов, Франции, Германии и ещё некоторых европейских держав разрешили Киеву атаковать цели на территории России, используя зарубежное оружие. Происходящее свидетельствует о безысходности агонизирующего Запада, считают в МИД РФ.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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