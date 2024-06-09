В Британии сообщили о первом ударе самолёта ВСУ по России

Самолёт украинских ВВС впервые нанёс удар по цели на территории России вне новых регионов. Такими данными со ссылкой на источники в ВСУ поделился британский телеканал Sky News.

По словам инсайдера, 9 июня бомбардировщик якобы поразил "командный пункт" в районе Белгорода. При этом информатор не уточнил, был ли использованный боеприпас западной разработкой.