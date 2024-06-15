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СМИ узнали о решении Shell не возвращаться в Россию

Mash: Shell не вернётся в Россию, логотип компании отозван Роспатентом

15 июня, 10:04
Shell не будет возвращаться на российский рынок. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Shell не будет возвращаться на российский рынок. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Shell не будет возвращаться на российский рынок, Роспатент отозвал товарный знак британской нефтегазовой компании. Об этом пишет Mash, напоминая, что предприятие намеревалось оставить за собой бренд, несмотря на свой уход из РФ.

Так, весной 2022 года компания подала заявку на регистрацию логотипа, однако госпошлина оплачена не была. Роспатент направил уведомление Shell с требованием произвести платёж, но результата это не принесло. Поэтому ведомство признало заявку отозванной.

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Напомним, 28 февраля 2022 года Shell объявила о выходе из совместных с РФ проектов, включая газопровод "Северный поток – 2" и завод по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2". В марте 2022-го компания заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Как сообщалось, предприятие потеряло 4,24 миллиарда долларов из-за приостановки деятельности в России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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