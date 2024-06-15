Один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ на курское село Смирнов: Беспилотник ВСУ атаковал село Сергеевка под Курском, есть пострадавший 15 июня, 09:53 В Курской области ранен человек после атаки украинского дрона. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Украинские военные при помощи беспилотника ударили по территории села Сергеевка Курской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь", — говорится в тексте.

Кроме того, повреждения получил частный дом, в нём выбиты стёкла, посечены фасад и забор. Также осколки от украинского снаряда попали в три автомобиля, один из них полностью сгорел.

Накануне сообщалось, что один человек погиб после обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Украинский снаряд попал по хозяйственным постройкам на частной территории.

Авторы Татьяна Миссуми