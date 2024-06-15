Один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ на курское село
Смирнов: Беспилотник ВСУ атаковал село Сергеевка под Курском, есть пострадавший
В Курской области ранен человек после атаки украинского дрона. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Украинские военные при помощи беспилотника ударили по территории села Сергеевка Курской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь", — говорится в тексте.
Кроме того, повреждения получил частный дом, в нём выбиты стёкла, посечены фасад и забор. Также осколки от украинского снаряда попали в три автомобиля, один из них полностью сгорел.
Накануне сообщалось, что один человек погиб после обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Украинский снаряд попал по хозяйственным постройкам на частной территории.