Премьера Финляндии Орпо в пятый раз переизбрали главой "Национальной коалиции"

Премьер-министра Финляндии Петтери Орпо переизбрали на новый срок в качестве главы партии "Национальная коалиция". Об этом сообщили в издании Yle.

"В субботу съезд Национальной коалиционной партии избрал председателем Петтери Орпо сроком на два года", — говорится в сообщении.

Впервые Орпо занял пост главы партии в 2016 году. Этот срок станет для него пятым по счёту. В 2023 году "Национальная коалиция" одержала победу на парламентских выборах в Финляндии, и в июне того же года её представители заняли ведущее положение на выборах в Европарламент.