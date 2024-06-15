Премьера Финляндии Орпо в пятый раз переизбрали главой "Национальной коалиции"
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Обложка © ТАСС / EPA / Toms Kalinins
Премьер-министра Финляндии Петтери Орпо переизбрали на новый срок в качестве главы партии "Национальная коалиция". Об этом сообщили в издании Yle.
"В субботу съезд Национальной коалиционной партии избрал председателем Петтери Орпо сроком на два года", — говорится в сообщении.
Впервые Орпо занял пост главы партии в 2016 году. Этот срок станет для него пятым по счёту. В 2023 году "Национальная коалиция" одержала победу на парламентских выборах в Финляндии, и в июне того же года её представители заняли ведущее положение на выборах в Европарламент.
Ранее Life.ru сообщал, что в Финляндии составили список "потенциально опасной" недвижимости граждан России. В Хельсинки считают, что такую недвижимость могут использовать для диверсий или даже крупномасштабной операции. Теперь государство планирует отобрать имущество у тех, кто якобы нарушил суверенитет и независимость других стран.