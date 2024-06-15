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15 июня, 09:57

Премьера Финляндии Орпо в пятый раз переизбрали главой "Национальной коалиции"

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Обложка © ТАСС / EPA / Toms Kalinins

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Обложка © ТАСС / EPA / Toms Kalinins

Премьер-министра Финляндии Петтери Орпо переизбрали на новый срок в качестве главы партии "Национальная коалиция". Об этом сообщили в издании Yle.

"В субботу съезд Национальной коалиционной партии избрал председателем Петтери Орпо сроком на два года", — говорится в сообщении.

Впервые Орпо занял пост главы партии в 2016 году. Этот срок станет для него пятым по счёту. В 2023 году "Национальная коалиция" одержала победу на парламентских выборах в Финляндии, и в июне того же года её представители заняли ведущее положение на выборах в Европарламент.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Финляндии составили список "потенциально опасной" недвижимости граждан России. В Хельсинки считают, что такую недвижимость могут использовать для диверсий или даже крупномасштабной операции. Теперь государство планирует отобрать имущество у тех, кто якобы нарушил суверенитет и независимость других стран.

Александра Мышляева
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