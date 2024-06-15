"Приехал зарабатывать": Бывший боец ВСУ рассказал о стриптизёре в украинской армии Военнопленный Водян сообщил, что за ВСУ воевал американский стриптизёр 15 июня, 12:06 В рядах ВСУ служил стриптизёр из США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что воевать за ВСУ приезжают даже мало связанные с армейской службой иностранцы, желающие заработать в качестве наёмника. Пленный признался РИА "Новости", что встретил на тренировочном полигоне ВСУ даже стриптизёра из США.

"Я спрашиваю: "Кто это?". А это с Америки стриптизёр приехал деньги зарабатывать", — сообщил Водян.

Подразделение украинского военнослужащего находилось на полигоне около трёх недель. Американец проходил подготовку наравне со всеми. По словам Водяна, мужчина был очень молодой, накачанный и невысокий. Его дальнейшую судьбу пленный не знает.

Также Водян рассказал, что группы для штурма позиций, удерживаемых ВС РФ в ДНР, формировались в том числе из американских и польских наёмников. По его словам, иностранцы обладали рядом привилегий касательно зарплаты. К примеру, находящийся в горячей точке украинский боец получал 120 тысяч гривен (около 3 тысяч долларов. — Прим. Life.ru), в то время как иностранный легионер на той же позиции зарабатывал по пять-семь тысяч долларов.

Авторы Татьяна Миссуми