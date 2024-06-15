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15 июня, 12:10

СМИ узнали, какая чёрная кошка пробежала между Шольцем и Бербок из-за России

Бербок недовольна Шольцем из-за блокировки нового пакета санкций против России

Анналена Бербок и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE

Анналена Бербок и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок встревожил отказ ФРГ одобрить новый пакет антироссийских санкций, поскольку её министерство вело работу именно в этом направлении, разрабатывая ужесточающие меры для ограничений против РФ. Из-за этого в их отношениях с немецким канцлером Олафом Шольцем наблюдается разлад, сообщает ZDF.

"Можно заметить: Министерство иностранных дел работает над этим (новым пакетом санкций. — Прим. Life.ru), говорит Бербок. Не канцелярия. Не всё федеральное правительство. Бербок так не говорит. Причиной являются разногласия с канцлером Олафом Шольцем", — сказано в тексте публикации.

По словам авторов издания, Бербок не устраивает такой расклад дел, поскольку это приносит проблемы и вредит имиджу руководства страны. Она, в свою очередь, рассчитывает, что список антироссийских санкций вскоре пополнится новыми мерами.

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Напомним, ранее в Германии решили забраковать 14-й пакет санкций против РФ. Берлин не хочет, чтобы в силу вступили правила, согласно которым зарубежные филиалы предприятий будут привлекаться к ответственности за нарушение санкционного режима, ведь в таком случае под удар попадут немецкие компании.

Владимир Озеров
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