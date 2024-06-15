Корабль с почти 300 пассажирами потерпел крушение в Конго Actualite: В Конго затонуло судно, на борту которого был 271 пассажир 15 июня, 12:16 Судно с пассажирами затонуло в Конго. Обложка © freepik

В Демократической Республике Конго (ДРК) под воду ушло судно с 271 пассажиром, происшествие случилось на реке Ква, притоке Конго. Сейчас местные власти не располагают информацией о пострадавших. Об этом сообщил министр внутренних дел, безопасности и по вопросам традиционного права Жакеман Шабани.

"Судно HB la Sainteté, на борту которого находился как минимум 271 человек, затонуло близ населённого пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны. Оно следовало из Мушие в Киншасу. Правительство отправило на место происшествия следственную группу и спасателей", — цитирует его портал Actualite.cd.

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Авторы Татьяна Миссуми