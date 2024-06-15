Развожаев: Некоторые районы Севастополя остались без света из-за непогоды

Некоторые районы Севастополя остались без света из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также добавил, что из-за дождей подмыло спуск к катерам в районе Графской пристани.

Последствия непогоды в Севастополе. Видео © Telegram / Новости. Крым. Севастополь

"В настоящее время отключены две линии электропередачи 6–10 кВ, без электричества сейчас дома по ул. Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б. Морской, Нахимова, Гоголя, Ялтинской, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч", — сообщил Развожаев.

Он отметил, что оперативные службы проводят аварийно-восстановительные работы. По предварительным данным, проблему с электричеством решат до 20:00.