Подразделения группы "Центр" ВС РФ отбили пять контратак штурмгрупп ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Накануне стало известно, что российские войска за последнюю неделю нанесли чувствительные удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также пунктам расположения националистских подразделений и иностранных наёмников. В частности, были уничтожены хранилища авиационных средств поражения, в том числе ракет Storm Shadow, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами, цеха, где производили ударные БПЛА, а также места подготовки безэкипажных катеров к эксплуатации.