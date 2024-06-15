ВСУ совершили провальные контратаки в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ
Минобороны: Группировка "Центр" ВС РФ отразила пять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группы "Центр" ВС РФ отбили пять контратак штурмгрупп ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ", — сказано в публикации.
Накануне стало известно, что российские войска за последнюю неделю нанесли чувствительные удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также пунктам расположения националистских подразделений и иностранных наёмников. В частности, были уничтожены хранилища авиационных средств поражения, в том числе ракет Storm Shadow, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами, цеха, где производили ударные БПЛА, а также места подготовки безэкипажных катеров к эксплуатации.
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