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15 июня, 10:59

ВСУ совершили провальные контратаки в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ

Минобороны: Группировка "Центр" ВС РФ отразила пять контратак ВСУ за сутки

Подразделения группы "Центр" ВС РФ отбили пять контратак штурмгрупп ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ",  сказано в публикации.

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Накануне стало известно, что российские войска за последнюю неделю нанесли чувствительные удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также пунктам расположения националистских подразделений и иностранных наёмников. В частности, были уничтожены хранилища авиационных средств поражения, в том числе ракет Storm Shadow, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами, цеха, где производили ударные БПЛА, а также места подготовки безэкипажных катеров к эксплуатации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Юрий Лысенко
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