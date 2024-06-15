В Москве выпускники Военного университета Минобороны РФ получили дипломы 15 июня, 11:58 Выпускники Военного университета Минобороны РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

В Москве вручены дипломы лейтенантам и слушателям Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ. Церемония выпуска прошла возле Музея Победы на Поклонной горе. Кадрами с мероприятия делится военное ведомство.

Выпускники Военного университета Минобороны РФ. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Выпускники Военного университета Минобороны РФ. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Дипломы уже бывшим студентам вручал статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Он пожелал успехов выпускникам и напомнил, что авторитет в армии завоёвывается не только командирскими умениями, но также личным примером и способностью заботиться о подчинённых.

Выпускники Военного университета Минобороны РФ. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Выпускники Военного университета Минобороны РФ. Фото © Telegram / Минобороны РФ

"Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины! От вас потребуются полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей", — сказал Панков.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве два выпускника набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по трём предметам — это Михаил Карасенко и Егор Писарев.

Авторы Татьяна Миссуми