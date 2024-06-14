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14 июня, 09:25

Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ

В Москве двое выпускников сдали ЕГЭ на максимальные 300 баллов

В Москве два выпускника набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по трём предметам. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Основной период сдачи ЕГЭ завершился, и около трети результатов уже объявлены. Двое учеников набрали 300 баллов по трём предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека", — приводит её слова пресс-служба столичного Департамента образования и науки.

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Как уточнила Ракова, по 300 баллов набрали Михаил Карасенко из школы № 218 и Егор Писарев из школы № 548 "Царицыно". Ребята получили максимум на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. Также Егор получил высший балл по информатике, а Михаил — по химии. На сегодняшний день известны результаты пяти экзаменов из 15 — по русскому языку, математике (базовой и профильной), литературе, а также химии.

Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу 1 января 2025 года. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ, но только после всех экзаменов. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения.

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TACC / Егор Алеев

Наталья Исакова
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