Двое московских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ

В Москве два выпускника набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по трём предметам. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Основной период сдачи ЕГЭ завершился, и около трети результатов уже объявлены. Двое учеников набрали 300 баллов по трём предметам, а 200 баллов получили уже 64 человека", — приводит её слова пресс-служба столичного Департамента образования и науки.

Как уточнила Ракова, по 300 баллов набрали Михаил Карасенко из школы № 218 и Егор Писарев из школы № 548 "Царицыно". Ребята получили максимум на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. Также Егор получил высший балл по информатике, а Михаил — по химии. На сегодняшний день известны результаты пяти экзаменов из 15 — по русскому языку, математике (базовой и профильной), литературе, а также химии.