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Регион
5 июня, 13:24

Количество "стобалльников" на ЕГЭ в Подмосковье превысило 200 человек

В Подмосковье 220 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Московской области 220 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ. Об этом сообщил первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн, передаёт пресс-служба Министерства образования региона.

Пока 23 мая школьники сдали экзамены только по литературе, химии и географии. Баллы известны лишь по этим трём предметам.

"По итогам первых трёх экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне — становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", рассказал Бронштейн.

В ведомстве отметили, что 166 учеников набрали максимум на экзамене по литературе, 48 — по химии, 6 — по географии.

Появилось новое расписание ЕГЭ-2024 с датами пересдач
Появилось новое расписание ЕГЭ-2024 с датами пересдач

Ранее стало известно, что итоги пересдач ЕГЭ, которые запланированы на 4 и 5 июля, будут известны в течение недели. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отметив, что в этом году школьникам разрешили пересдавать экзамен, если баллы не устроили. Life.ru, кстати, рассказывал о том, что нужно сделать, чтобы ЕГЭ не превратился в психологическую травму.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Мышляева
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