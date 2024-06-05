Количество "стобалльников" на ЕГЭ в Подмосковье превысило 200 человек

В Московской области 220 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ. Об этом сообщил первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн, передаёт пресс-служба Министерства образования региона.

Пока 23 мая школьники сдали экзамены только по литературе, химии и географии. Баллы известны лишь по этим трём предметам.

"По итогам первых трёх экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне — становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", — рассказал Бронштейн.