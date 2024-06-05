Количество "стобалльников" на ЕГЭ в Подмосковье превысило 200 человек
В Подмосковье 220 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Московской области 220 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ. Об этом сообщил первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн, передаёт пресс-служба Министерства образования региона.
Пока 23 мая школьники сдали экзамены только по литературе, химии и географии. Баллы известны лишь по этим трём предметам.
"По итогам первых трёх экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне — становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", — рассказал Бронштейн.
В ведомстве отметили, что 166 учеников набрали максимум на экзамене по литературе, 48 — по химии, 6 — по географии.
Ранее стало известно, что итоги пересдач ЕГЭ, которые запланированы на 4 и 5 июля, будут известны в течение недели. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отметив, что в этом году школьникам разрешили пересдавать экзамен, если баллы не устроили. Life.ru, кстати, рассказывал о том, что нужно сделать, чтобы ЕГЭ не превратился в психологическую травму.
ТАСС / Владимир Смирнов