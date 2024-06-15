Шольц раскрыл, в каком случае готов говорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным никогда не стоит исключать. Немецкий политик хочет, чтобы такая беседа в первую очередь оказалась продуктивной. Такое мнение он выразил в Италии, где проходил саммит лидеров стран "Большой семёрки", который транслировал телеканал ARD .

"Я всегда говорил, что продолжу это делать. Но для этого должен быть подходящий момент. Должен быть смысл в обсуждении. Такой разговор имел бы смысл, если бы было о чём говорить конкретно. Именно по этой причине я не делал этого уже продолжительное время. Но я не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто это исключено", — сказал канцлер.