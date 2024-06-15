В Сочи ожидаются ливни с грозами, ветер и смерчи до 16 июня 15 июня, 17:23 В Сочи ожидаются дожди и смерчи. Обложка © freepik

В Сочи синоптики прогнозируют ливни с грозами, порывистый ветер и смерчи над Чёрным морем. Непогода продлится вплоть до 16 июня. Об этом рассказали в администрации города и подчеркнули, что экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

"В течение суток 16 июня 2024 года на территории Сочи и ФТ (федеральная территория. — Прим. Life.ru) "Сириус" местами ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром возможно усиление юго-восточного ветра, при грозе порывы могут составлять 15–18 метров в секунду", — отмечается в тексте.

Смерчи, по прогнозам, могут появиться над морем на участке Магри – Весёлое. Жителей и туристов призвали временно отказаться от отдыха на пляже. В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение.

Ранее в Московской области прошли мегаливни. На днях всего за 12 часов в регионе выпало около 68% от месячной нормы осадков. Так, на ВДНХ было зафиксировано восемь миллиметров осадков, а в районах Тушино и Строгино этот показатель достиг отметок 13 и 16 миллиметров соответственно.

Авторы Татьяна Миссуми