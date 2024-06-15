Губернатор Бусаргин назвал причину возгорания на газопроводе в Саратове
Бусаргин: Возгорание на газопроводе в Саратове началось из-за разгерметизации
Пожар на газовом объекте в Саратове произошёл из-за разгерметизации вследствие аномальной жары. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
Возгорание на газопроводе в Саратове. Видео © Telegram / Mash
"На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение. В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт", — написал глава региона.
Бусаргин попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он добавил, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб, которые скоро ликвидируют пожар.
Напомним, сегодня на газопроводе в Саратове случился сильный пожар, перед которым очевидцы слышали минимум два взрыва. Сообщалось, что в это время там проводились работы. Столб пламени можно увидеть за несколько километров от места происшествия.