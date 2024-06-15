СМИ обнародовали проект мирного соглашения между Москвой и Киевом двухлетней давности NYT опубликовало проект мирного соглашения между РФ и Украиной от 2022 года 15 июня, 14:03 NYT опубликовало проект мирного соглашения между РФ и Украиной от 2022 года. Обложка © ТАСС / Александр Река

Американское издание The New York Times опубликовало проект мирного договора между Москвой и Киевом, текст которого был подготовлен во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Документ озаглавлен как "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

В нём содержится 18 статей и 6 приложений, однако последние американская газета не приводит. В тексте закреплено то, что Украина должна признать Крым, однако, как пишет автор публикации, киевские власти не согласились пойти на это. Также проект предполагает нейтральный статус Незалежной и обязывает её отказаться от идеи размещать иностранные военные базы.

И, наконец, немаловажно то, что по документу Украина должна снять любые запреты на использование на своей территории русского языка. The New York Times показала сразу три версии проекта соглашения, подчёркивая, что материалы перепечатаны и в них "скрыты идентифицирующие признаки".

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в ходе ПМЭФ заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Запад не помешал подписанию и реализации стамбульских договорённостей.

Авторы Татьяна Миссуми