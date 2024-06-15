На 2 месяца арестован москвич, который заколол нового парня экс-супруги катаной

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, Клопова Юрия Николаевича на срок 1 месяц 27 суток, до 10 августа 2024 года", — говорится в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Напомним, всё произошло буквально несколько дней назад. 41-летний Юрий, не смирившийся с разводом, расправился с бойфрендом своей бывшей жены — 38-летней Натальи. Девушка нашла себе нового возлюбленного и переехала к нему в Мытищи. Пережить этого ранимый москвич не смог и подкараулил 39-летнего соперника у дома в проезде Шокальского, где ранил его в область сердца.