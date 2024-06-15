Три стоп-сигнала: Тренер объяснила опасность перетренированности в спортзале Эксперт Павловская: Перетренированность приводит к частым травмам 15 июня, 19:26 Перетренированность может привести к увеличению частоты травм. Обложка © freepik

Если организм не успевает восстанавливаться между тренировками, то это может привести к травмам и проблемам со здоровьем. О синдроме перетренированности рассказала "Газете.ru" тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская.

Начать беспокоиться следует, если чувство усталости и слабость стали преследовать постоянно, в том числе в дни отсутствия занятий в спортзале, предупредила специалист. Вторым важным моментом она назвала ухудшение спортивных результатов. По её словам, если даже возросшая нагрузка никак не сказывается на организме, то речь идёт о перетренированности.

"Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели", — отметила Павловская.

И третий сигнал — это травмы и боли, возникающие всё чаще и даже при небольших нагрузках. Если такое происходит, значит тело говорит вам о необходимости восстановиться и взять более длительный период для отдыха, резюмировала тренер.

Ранее сообщалось, что пристрастие к жевательной резинке может обернуться летальным исходом для тех, кто жуёт её в спортзале. При интенсивных физических нагрузках она может попасть в дыхательные пути и перекрыть их, вызвав асфиксию.

Авторы Татьяна Миссуми