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15 июня, 19:03

Точно не учителя: Психолог рассказала, кто должен следить за школьниками в соцсетях

Психолог Дугенцова: Учителям некогда следить за соцсетями школьников

Забайкальским педагогам поручили следить за социальными сетями учеников. Однако многие не разделили эту инициативу. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, преподавателям некогда заниматься мониторингом интернет-пространства, так как на них ложится и так большая нагрузка.

"Это очень классная инициатива, но когда педагоги должны это делать? У учителей загруженность похлеще, чем у менеджеров в фирмах: они ведут свои классы, ведут кружки после школы, у них есть документы, которые нужно заполнять на постоянной основе. И каким количеством детей должен заниматься педагог? В обычной школе больше 100 учеников точно. А если человек в возрасте, как ему разбираться во всём этом? Непонятно", — сказала она в беседе с 360.ru.

Эксперт отметила, что социальные педагоги и школьные психологи также не уследят за каждым ребёнком, так как современные подростки многим делятся в социальных сетях, "заливая" посты ежедневно. Кроме того, обычно у школьников есть аккаунты в нескольких приложениях, поэтому учитель в состоянии отсмотреть максимум пять человек в день, добавила специалист. По её словам, для мониторинга детских страниц необходимо нанимать специально обученного человека или даже группу людей.

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Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Александра Мышляева
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