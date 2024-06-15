Правительство РФ распорядилось создать юрлица для Южно-Русского месторождения

Правительство РФ распорядилось учредить отдельные российские компании для управления Южно-Русским месторождением в рамках специальных экономических мер. Об этом говорится в постановлении кабинета министров, которое начинает действовать с момента публикации.

Теперь свою работу начнут ООО" Севернефтегазпром" в Новом Уренгое, а также ООО "Газпром ЮРГМ девелопмент" и ООО "Газпром ЮРГМ трейдинг" в Санкт-Петербурге.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил создать российские юрлица для управления Уренгойским НГКМ. Им перейдут все права и обязанности соответствующих АО, ОАО и ООО, действующих сейчас. Кроме OMV в проекте задействована немецкая компания Wintershall Dea. Она владеет долей в 25,01% в "Ачим девелопмент", доля "Газпрома" составляет 74,99%. Они вместе управляют предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.