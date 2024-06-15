На сельском Сабантуе в Прикамье приготовили самое большое в мире азу по-татарски

На площадке всероссийского Сабантуя в пермском селе Барда установили рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. В блюде насчитывается 3,6 тысячи порций. Его приготовили на пермской "царь-сковороде", которую отлили на "Мотовилихинских заводах", сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"В течение двух месяцев наши шеф-повара готовились к мероприятию, тщательно выбирали продукты — всё от наших местных производителей. Не спали ночью, но справились с вызовом и побили рекорд", — написал губернатор в телеграм-канале.

Рекордсмены, приготовившие гигантское азу по-татарски. Фото © Telegram / Дмитрий Махонин