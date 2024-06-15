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15 июня, 20:08

На сельском Сабантуе в Прикамье приготовили самое большое в мире азу по-татарски

Самое большое азу по-татарски. Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

Самое большое азу по-татарски. Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

На площадке всероссийского Сабантуя в пермском селе Барда установили рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. В блюде насчитывается 3,6 тысячи порций. Его приготовили на пермской "царь-сковороде", которую отлили на "Мотовилихинских заводах", сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"В течение двух месяцев наши шеф-повара готовились к мероприятию, тщательно выбирали продукты — всё от наших местных производителей. Не спали ночью, но справились с вызовом и побили рекорд", — написал губернатор в телеграм-канале.

Рекордсмены, приготовившие гигантское азу по-татарски. Фото © Telegram / Дмитрий Махонин

Рекордсмены, приготовившие гигантское азу по-татарски. Фото © Telegram / Дмитрий Махонин

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Ранее Life.ru рассказывал о другом рекорде, зафиксированном в России. Космонавт Олег Кононенко стал первым человеком на Земле, который провёл в космосе ровно 1000 суток. Это произошло 5 июня в 00:00:20 по московскому времени. На счету россиянина пять полётов на МКС, а также семь выходов в открытый космос.

Александра Мышляева
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