Россиян предупредили о риске потерять деньги за нарушение правил на даче

Владельцы частных домов и загородных дач рискуют нарваться на многотысячные штрафы в случае нарушения закона при использовании участка. Строгие правила требуется соблюдать даже в самых безобидных ситуациях, таких как приготовление шашлыка или выращивание растений, напомнили в Ura.ru.

От 15 до 30 тысяч рублей рискуют лишиться любители разводить открытый огонь рядом с постройками. Посиделки у костра допустимы лишь в том случае, когда ближайшее сооружение находится на расстоянии больше 15 метров. А если речь идёт о сжигании мусора в бочке, это значение уменьшается вдвое. Мангалы и жаровни для приготовления мяса нельзя размещать ближе пяти метров от дома. В противном случае придётся заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. Наказание усугубляется при действии в регионе противопожарного режима.

Владельцы участков также обязаны следить за произрастающей флорой. Если обнаружится, что на территории домовладения выращиваются запрещённые растения вроде мака снотворного и содержащих псилоцибин грибов, хозяину грозит штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет. Ещё нельзя допускать зарастания земли сорной растительностью, такой как пырей ползучий, хвощ полевой, колосняк ветвистый, овёс пустой, плевел и другой.

Шумные строительные работы и громкие гуляния на своём участке допустимы лишь в том случае, если проводятся днём. Ночью же действует так называемый закон о тишине, время действия которого каждый регион устанавливает самостоятельно. Нарушенный сон соседей может обернуться 150-тысячным штрафом.