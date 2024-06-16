ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 23:32

Помощник Байдена заявил, что соглашение с Украиной "не высечено в камне"

Помощник Байдена Салливан допустил отказ США от сделок с Киевом при смене власти

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Обложка © Flickr / The White House

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Обложка © Flickr / The White House

Администрация действующего президента США Джо Байдена не может гарантировать, что Вашингтон продолжит соблюдать заключённое с Киевом соглашение о безопасности в случае смены главы Белого дома. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая на конференции по Украине в Швейцарии.

"Если обратиться к истории, то и вправду можно сказать, что договорённости, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством. Это верно не только для США. Это верно и для других стран. <...> Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне", — отметил он.

Пытаясь реабилитироваться в глазах журналистов, Салливан рассказал о привычке Соединённых Штатов придерживаться обязательств вне зависимости от смены администраций. Этот вывод помощник президента сделал со ссылкой на некие "имеющиеся свидетельства в их совокупности".

Харрис заявила Зеленскому о желании США завершить конфликт на условиях Украины
Харрис заявила Зеленскому о желании США завершить конфликт на условиях Украины

Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США на полях саммита G7 в Италии 13 июня. Документ требует от Вашингтона на протяжении десяти лет сотрудничать с Киевом в военной сфере, обучая бойцов ВСУ и обмениваясь разведданными.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров