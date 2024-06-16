Помощник Байдена заявил, что соглашение с Украиной "не высечено в камне"
Помощник Байдена Салливан допустил отказ США от сделок с Киевом при смене власти
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Обложка © Flickr / The White House
Администрация действующего президента США Джо Байдена не может гарантировать, что Вашингтон продолжит соблюдать заключённое с Киевом соглашение о безопасности в случае смены главы Белого дома. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая на конференции по Украине в Швейцарии.
"Если обратиться к истории, то и вправду можно сказать, что договорённости, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством. Это верно не только для США. Это верно и для других стран. <...> Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне", — отметил он.
Пытаясь реабилитироваться в глазах журналистов, Салливан рассказал о привычке Соединённых Штатов придерживаться обязательств вне зависимости от смены администраций. Этот вывод помощник президента сделал со ссылкой на некие "имеющиеся свидетельства в их совокупности".
Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США на полях саммита G7 в Италии 13 июня. Документ требует от Вашингтона на протяжении десяти лет сотрудничать с Киевом в военной сфере, обучая бойцов ВСУ и обмениваясь разведданными.