Помощник Байдена заявил, что соглашение с Украиной "не высечено в камне"

Администрация действующего президента США Джо Байдена не может гарантировать, что Вашингтон продолжит соблюдать заключённое с Киевом соглашение о безопасности в случае смены главы Белого дома. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая на конференции по Украине в Швейцарии.

"Если обратиться к истории, то и вправду можно сказать, что договорённости, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством. Это верно не только для США. Это верно и для других стран. <...> Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне", — отметил он.

Пытаясь реабилитироваться в глазах журналистов, Салливан рассказал о привычке Соединённых Штатов придерживаться обязательств вне зависимости от смены администраций. Этот вывод помощник президента сделал со ссылкой на некие "имеющиеся свидетельства в их совокупности".