Харрис заявила Зеленскому о желании США завершить конфликт на условиях Украины

Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку со стороны Соединённых Штатов, которые заинтересованы в урегулировании конфликта на условиях Киева. Об этом в беседе с Владимиром Зеленским на полях "мирного саммита" в Швейцарии заявила вице-президент США Камала Харрис.

"Вице-президент подчеркнула, что США поддерживают усилия Украины по достижению справедливого и прочного мира на основе суверенитета и её территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН", — рассказали в пресс-службе Белого дома.