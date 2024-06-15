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15 июня, 18:58

Харрис заявила Зеленскому о желании США завершить конфликт на условиях Украины

Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку со стороны Соединённых Штатов, которые заинтересованы в урегулировании конфликта на условиях Киева. Об этом в беседе с Владимиром Зеленским на полях "мирного саммита" в Швейцарии заявила вице-президент США Камала Харрис.

"Вице-президент подчеркнула, что США поддерживают усилия Украины по достижению справедливого и прочного мира на основе суверенитета и её территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН", — рассказали в пресс-службе Белого дома.

Там же Харрис анонсировала выделение Незалежной дополнительных 1,5 миллиарда долларов. Средства предназначены для удовлетворения чрезвычайных энергетических и гуманитарных потребностей страны.

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Напомним, международная конференция стартовала в Бюргенштоке 15 июня. В первый день саммита от участия в нём отказалась ещё одна страна — Колумбия, а также директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Россия на встречу не приглашена. Это, уверен глава МИД Турции Хакан Фидан, подрывает результативность переговоров.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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