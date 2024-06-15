Политолог назвал 2 аспекта саммита по Украине, доказывающие его никчёмность Эксперт Халилов заявил, что саммит по Украине создаст лишь видимость результата 15 июня, 17:05 Конференция по Украине в Швейцарии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ТАСС / EPA / Alessandro Della Valle / POOL

Мирный саммит по Украине, который начался в Швейцарии, станет лишь очередной площадкой для дискуссий, где не будет принято ни одного значимого решения. Об этом Life.ru рассказал политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Неймат Халилов.

Главные вопросы "саммита мира" включают два направления. Во-первых, насколько это значимое событие для геополитики, а во-вторых, будет ли реальный результат в виде рекомендаций для решения украинского кризиса. Неймат Халилов Политолог

По его словам, ответить на эти вопросы позволяют два аспекта саммита. Первый — уровень важности мероприятия всегда показывают статусы его гостей. Так, на конференцию не едут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представители Китая и США, напомнил аналитик. С другой стороны, ещё более комичная ситуация происходит, когда государства отправляют непрофильных министров, чтобы только отметиться: мол, страна пыталась решить проблему дипломатически, продолжил эксперт. Например, Австралию представляет министр государственных услуг и национальной системы страхования по инвалидности.

Халилов добавил, что статусу гостей также будет соответствовать и уровень дискуссии о возможностях урегулирования конфликта. Вторым важным показателем, по его словам, является то, что мероприятие станет лишь ширмой и не принесёт реального результата, так как Россия не оказалась в числе участников саммита.

"К сожалению для украинцев, очередной форум не станет инструментом для скорейшего прекращения конфликта. Он лишь запомнится ещё одной площадкой для разговора стран Запада при игнорировании воли мирового большинства, несмотря на стремление Киева охватить наибольшее количество стран в качестве участников", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что массовое приглашение незападных стран на саммит произошло только по причине необходимости легитимации как украинского президента, так и самого мероприятия по инициативе Незалежной. Но и это не помогло. Незападные страны на саммите практически не представлены, заметил Халилов. Киев создаёт видимость, что хочет решить проблему мирным путём в кратчайшие сроки и на своих условиях, понимая своё фатальное положение на фронте и ожидая милости "старших" стран, резюмировал эксперт.

Напомним, что РФ не получала приглашения на так называемый мирный саммит по Украине, который состоится 15–16 июня в Швейцарии. Но многие из тех стран, которые были приглашены, решили отказаться от участия. Так, по данным европейских дипломатов, число гостей мероприятия сократилось до 78, хотя изначально их было 93. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также пояснил, что некоторые страны поедут туда только для того, чтобы доказать его бесполезность без участия России.

Авторы Татьяна Миссуми