Колумбия отказалась участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Президент Колумбии Густаво Петро отказался от участия в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. По его словам, на конференции невозможно обсудить пути решения конфликта между Москвой и Киевом, а итог встречи лидеров уже понятен.
"Я отменяю свою поездку на встречу в Швейцарию и прошу Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить её", — написал президент в соцсети X.
Напомним, конференция по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россию на мероприятие не пригласили, поэтому лидеры многих стран отказались от участия. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие государства. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как на нём соберутся сторонники киевского режима.
ТАСС / EPA / Gian Ehrenzeller