Гросси отказался ехать на швейцарский саммит по Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что собирается пропустить швейцарский саммит по Украине в городе Бюргеншток. Своё решение он связал со стремлением организации не смешивать политику с технической работой. Его слова передаёт "Укринформ".

"Нет, я не буду принимать непосредственное участие [в саммите] ", — ответил Гросси на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, таким образом он подчёркивает, что МАГАТЭ не будет "смешивать политические соображения с технической работой". Однако он отметил, что, пока готовился саммит, он поддерживал контакт с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также на этой неделе пообщался с главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисом.