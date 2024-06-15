Гросси отказался ехать на швейцарский саммит по Украине
Гросси не поедет на саммит по Украине, чтобы не смешивать политику с работой МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото © ТАСС / Alexandr Podgorchuk
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что собирается пропустить швейцарский саммит по Украине в городе Бюргеншток. Своё решение он связал со стремлением организации не смешивать политику с технической работой. Его слова передаёт "Укринформ".
"Нет, я не буду принимать непосредственное участие [в саммите]", — ответил Гросси на соответствующий вопрос журналиста.
По его словам, таким образом он подчёркивает, что МАГАТЭ не будет "смешивать политические соображения с технической работой". Однако он отметил, что, пока готовился саммит, он поддерживал контакт с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также на этой неделе пообщался с главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисом.
Напомним, сегодня, 15 июня, начнётся двухдневный "саммит мира" в швейцарском городе Бюргеншток. Россию туда не приглашали, поэтому многие члены мирового сообщества указали на бессмысленность мероприятия. В таком ключе о ситуации высказались представители Китая, Ватикана, Мексики, Никарагуа, ЮАР и Японии. Больше всех остальных Зеленский наверняка ждал в Швейцарии Джо Байдена, однако и тот отказался от участия, поскольку собирается сосредоточиться на грядущих выборах в США. Так, на конференцию приедут делегации из 78 стран вместо ожидаемых 93.