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16 июня, 00:40

"Проносятся по всему миру": В ЕК раскрыли глобальные последствия украинского конфликта

Фон дер Ляйен: Конфликт на Украине вызвал скачок цен на энергоносители и еду

Всемирный скачок цен на энергоносители и продовольствие случился из-за украинского конфликта, сообщила на открытии конференции по Украине в Швейцарии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели. И это поучительная история для всего мира", — подчеркнула дер Ляйен.

Она также обратила внимание на то, что последствия украинского конфликта "проносятся по всему миру".

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В Европе ускорили откачку газа из украинских хранилищ из-за увеличения спроса, пишут СМИ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия кризиса на Украине столь значительны, что отзываются по всей планете. Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия, по словам главы российского государства, относятся не только к Евразийскому континенту.

Обложка ©

Unsplash / Guillaume Périgois

Анатолий Симоненко
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