"Проносятся по всему миру": В ЕК раскрыли глобальные последствия украинского конфликта
Фон дер Ляйен: Конфликт на Украине вызвал скачок цен на энергоносители и еду
Всемирный скачок цен на энергоносители и продовольствие случился из-за украинского конфликта, сообщила на открытии конференции по Украине в Швейцарии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели. И это поучительная история для всего мира", — подчеркнула дер Ляйен.
Она также обратила внимание на то, что последствия украинского конфликта "проносятся по всему миру".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия кризиса на Украине столь значительны, что отзываются по всей планете. Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия, по словам главы российского государства, относятся не только к Евразийскому континенту.
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