"Проносятся по всему миру": В ЕК раскрыли глобальные последствия украинского конфликта

Всемирный скачок цен на энергоносители и продовольствие случился из-за украинского конфликта, сообщила на открытии конференции по Украине в Швейцарии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели. И это поучительная история для всего мира", — подчеркнула дер Ляйен.

Она также обратила внимание на то, что последствия украинского конфликта "проносятся по всему миру".