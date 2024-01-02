В Европе ускорили откачку газа из украинских хранилищ из-за увеличения спроса, пишут СМИ FT: Использование украинских хранилищ газа позволяет ЕС избежать роста цен 2 января, 13:25 Газохранилища на Украине помогают ЕС избежать энергетического кризиса. Обложка © Shutterstock

Европейские компании увеличили объёмы откачки газа из украинских хранилищ, что помогло закрыть возросший спрос на топливо и избежать роста цен на него для потребителей в ЕС. Об этом пишет Financial Times.

"Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины, так как спрос на отопление в зимние месяцы возрастает", — говорится в материале со ссылкой на компанию по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.

Компании из Евросоюза хранят на Украине около трёх миллиардов кубометров газа. Отбор голубого топлива начался с ноября 2023 года, в среднем в Европу уходило по 10 миллионов кубометров в сутки, а в декабре цифра выросла до 26 миллионов кубометров ежедневно. Основные поставки шли в Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию.

По словам старшего аналитика норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Николин Бромандер, увеличение объёмов откачки газа из украинских хранилищ "определённо помогло сохранить уровень запасов в европейских хранилищах около отметки 90%". В итоге стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах действительно уменьшилась в три раза.

Как отмечает Financial Times, Киев всеми способами пытался привлечь западных клиентов. Так, их освободили от таможенных пошлин на ближайшие три года и предложили им невысокие тарифы на хранение газа.

Ранее посол РФ в Вене заявил, что бессмысленно обсуждать новые схемы поставок российского газа в Европу без участия Москвы. Так он прокомментировал идею украинского правительства о транзите голубого топлива из России без контракта. В МИД РФ сообщали, что при решении вопроса о продолжении поставок газа через Украину после 2024 года Москва будет ориентироваться на спрос у потребителей. Сейчас российский газ в сопоставимом объёме поставляется в европейские страны по второй ветке "Турецкого потока". Также стабильно идут поставки в Турцию по "Голубому потоку" и первой ветке "Турецкого потока".

Авторы Татьяна Миссуми