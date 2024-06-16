Названы категории граждан, которых освободят от комиссий по коммуналке с 1 июля
Доцент Моисеев: С 1 июля ряд россиян освободят от комиссий по коммуналке
Многие россияне с 1 июля этого года будут освобождены от банковских комиссий при перечислении платы за ЖКХ, сообщил в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
“Несмотря на то что категорий всего пять, в перечень льготников войдут многие граждане”, — заверил Моисеев.
Так, согласно принятому в конце апреля распоряжению №1059-р, к льготникам отнесли граждан от 18 лет, которые находятся в составе многодетной семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Эти категории будут также освобождены от уплаты пеней.
Ранее сообщалось, что в июне можно принять меры, чтобы снизить выплаты. Также появятся новые льготы на оплату коммунальных услуг. Подробнее об этом читайте в материале Life.ru.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова